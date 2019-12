Airbus onthult fello’fly-project

Op de Dubai Air Show heeft Airbus haar fello’fly-project voorgesteld. Met dat project, dat gebaseerd is op hoe vogels in groep vliegen, wil Airbus de milieuprestaties van vliegtuigen verbeteren.

Het fello’fly-project van Airbus is bedoeld om de technische, operationele en commerciële mogelijkheden aan te tonen wanneer twee vliegtuigen samen vliegen op langeafstandsroutes. Met fello’fly gebruikt een volgvliegtuig de energie die normaliter verloren gaat door de slipstream van het leidende vliegtuig, door in de luchtstroom te vliegen die gecreëerd wordt. Op die manier wordt ‘lift’ geboden aan het volgvliegtuig waardoor minder motorstuwkracht nodig is. Op die manier kan per reis tussen 5 en 10% minder brandstof verbruikt worden.

Airbus werkt aan een technische oplossing die de pilootassistentie-functies omvat die nodig zijn om ervoor te zorgen dat vliegtuigen veilig gepositioneerd blijven (op eenzelfde afstand en op een constante hoogte) in de slipstream van vliegtuigen die ze volgen.

Op operationeel vlak werkt Airbus nauw samen met luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleidingaanbieders om de operationele behoeften en geschikte oplossingen voor het plannen en uitvoeren van fello’fly-operaties te identificeren. Airbus hecht namelijk heel veel belang aan sectorgedragen oplossingen om de emissiereductiedoelen te bereiken die zijn vastgesteld door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en het Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP).

In 2020 zal Airbus beginnen met testvluchten met twee van zijn A350’s. Gezien het grote potentieel voor een positieve milieu-impact voor de sector, heeft Airbus een ambitieuze tijdlijn vooropgesteld. De voorziene Entry-Into-Service (EIS) wordt namelijk al verwacht tegen het midden van volgend decennium.

Dit nieuwe demonstratieproject voor geoptimaliseerde vluchten versterkt de positie van Airbus in een domein waar het al zwaar investeert en zijn onderzoeksinspanningen richt op het ontwikkelen, innoveren en toepassen van de nieuwste technologieën. Op die manier wordt rechtstreeks bijgedragen ​​aan de duurzame compensatie van de uitstoot en aan de ecologische voetafdruk van de luchtvaartsector in zijn geheel.