De OO-SFO, een A330 van Brussels Airlines, is bijna volledig gesloopt. Het toestel vertrok in maart van dit jaar naar Crestview in Florida voor ontmanteling. Deze luchthaven (KCEW) werd net zoals de OO-SFM de laatste rustplaats voor de OO-SFO. Onderstaande foto’s werden ond ter beschikking gesteld door Beau Watts.