Vandaag is Sichuan Airlines Cargo van start gegaan met haar nieuwe cargovluchten op Brussels Airlines. De maatschappij vliegt vanaf nu twee keer per week tussen Brussel en Xi’an.

Vanaf vandaag (26 november) heeft Brussels Airlines een nieuwe vrachtmaatschappij in haar portfolio. Het Chinese Sichuan Airlines vliegt vanaf nu twee keer per week tussen Brussel en Xi’an in China met een A330 vrachttoestel.

Op Brussels Airport werd het toestel vandaag feestelijk ontvangen.