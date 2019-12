TUI fly werkt vanaf kerstvakantie samen met Brussels Airlines

TUI fly doet vanaf de kerstvakantie een beroep op de vloot van Brussels Airlines. De maatschappij zal een A320 inhuren van de maatschappij en die inzetten op verschillende vakantiebestemmingen.

Vanaf de kerstvakantie zal Brussels Airlines beginnen met het uitvoeren van vluchten voor TUI fly. Het doet dat onder een TB-vluchtnummer met eigen crew aangevuld door cabinepersoneel van TUI fly. Vanaf december 2019 tot en met oktober 2020 zal Brussels Airlines voornamelijk in het weekend vluchten uitvoeren voor TUI fly. Tijdens de zomervakantie wordt er elke dag twee vluchten uitgevoerd.

In totaal zullen er 14 bestemmingen met de A320 van Brussels Airlines worden aangedaan: 6 in Spanje, 3 in Griekenland, 2 in Turkije en één in Marokko, Egypte en Bulgarije