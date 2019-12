Boeing zet productie van 737 MAX tijdelijk ‘on hold’

Boeing zet de productie van hun welbekende 737 MAX tijdelijk stop. De directie maakte deze beslissing omdat het toestel maar niet opnieuw vliegwaardig kan worden verklaard. Momenteel staan er op het fabrieksterrein meer dan 400 MAX’en opgeslagen die wachten op een koper.

‘De 12 000 werknemers die zich bezighouden met de productie van de MAX zullen niet ontslagen worden maar ingezet worden op een andere productielijn’ zegt Gordon Johndroe, woordvoerder van Boeing.

Ook financiëel is dit een grote domper, sinds het nieuws bekend gemaakt werd dat Boeing de productie tijdelijk stopt, daalden de aandelen al met 4%. Bovenop de productiekosten moet de Amerikaanse vliegtuigbouwer ook nog fikse schadeclaims betalen aan de maatschappijen.

Het probleem bij de MAX is nog steeds het zogenaamde “MCAS” (Maneuvering Characteristics Augmentation System), dat verantwoordelijk is voor de beweging van de vertical stabilizer. Boeing is sinds de twee zware crashes bezig aan een update, maar die geraakt maar niet gecertificeerd door de luchtvaart autoriteiten