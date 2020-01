US Air Force C-5 Galaxy brengt zeldzaam bezoek aan Brussels Airport

Vanmorgen is op Brussels Airport een Lockheed C-5 Galaxy van de Amerikaanse luchtmacht geland. Dat is uitzonderlijk want het toestel was onderweg naar de basis in Ramstein maar kon daar niet landen omwille van de dichte mist.

Het toestel vertrok uiteindelijk om iets na 14 uur vandaag richting Ramstein. Daar was de dichte mist van vanmorgen nog niet verdwenen maar wel al verminderd waardoor de C-5 zonder problemen kon landen.

De C-5 Galaxy met registratie 84-0060 stijgt op vanaf baan 25R. Foto door: Paul Sanders

Het toestel landde vanmorgen op baan 19 en vertrok deze namiddag vanaf baan 25R.