Boeing raadt simulator training aan voor piloten B737 MAX

Boeing heeft vandaag in een verklaring medegedeeld dat ze simulator training aanraadt voor piloten die met de B737 MAX moeten vliegen. Daarmee stapt de vliegtuigbouwer af van de filosofie dat er geen training nodig is voor B737NG-piloten die met de MAX willen vliegen.

In een verklaring deelt Boeing vandaag mee dat ze B737 MAX simulator training aanraadt bovenop de CBT (computer based training) die piloten al moesten volgen voor het type. Daarmee komt er een verschuiving in de houding van Boeing. De vliegtuigbouwer noemde als één van de voordelen van het toestel dat B737 piloten geen extra training moeten volgen om met de MAX te mogen vliegen.

Dat was altijd een sterk verkoopargument voor de MAX bij luchtvaartmaatschappijen. Het trainen van piloten en simulatorsessies (enkel honderden euro’s per uur) kosten maatschappijen geld. Dat piloten dan ook zonder training tussen de NG en de MAX konden switchen was een sterk voordeel in de verkoop. Het is nu aan de Amerikaanse FAA om de aanbeveling van Boeing te beoordelen. De kans is bijna ondenkbaar dat ze die niet zou volgen.

Daarmee wordt de herintroductie van de B737 MAX bij luchtvaartmaatschappijen er niet simpeler op. Er zijn namelijk wereldwijd nog maar 34 B737 MAX simulators, waarvan slechts één in Noord-Amerika. Met net geen 400 afgeleverde B737 MAX-toestellen creëert die extra training een serieuze druk op de bestaande trainingsfaciliteiten.

De herintroductie van de B737 MAX in commerciële dienst lijkt nog steeds veraf en wellicht nog werk van enkele maanden.