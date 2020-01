Air Antwerp tevreden met bijna 15.000 passagiers op enige lijn

Air Antwerp vliegt nu 4 maanden en is tevreden met haar aantal vervoerde passagiers. Dat zijn er intussen bijna 15.000 en is in lijn met de jaarprognose.

Op 9 september vorig jaar vertrok de eerste vlucht van Air Antwerp van Antwerpen naar Londen City. Sinds die eerste vlucht heeft de maatschappij al bijna 15.000 passagiers vervoert, en dat is in lijn met de prognose van 50.000 passagiers per jaar.

” Begin september hebben we meegedeeld dat wij mikten op zo’n 50.000 passagiers per jaar. De vervoerscijfers tot dusver zijn volledig in lijn met deze prognose”, zegt Johan Maertens, CEO van Air Antwerp. “December was trouwens een topmaand. Toen hebben wij op onze enige route maar liefst 4179 passagiers vervoerd. Dat zijn er 90 meer dan het maandrecord van het vroegere VLM. “

Ook over de irregulariteitscijfers is de maatschappij tevreden. Van de meer dan 500 uitgevoerde vluchten is er tot nu toe maar 1 geannuleerd geweest en dat om technische redenen.

Foto van Air Antwerp.

Air Antwerp vliegt 16 keer per week van Antwerpen naar London City Airport. De vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 50-turboprop, die plaats biedt aan 50 reizigers. De regionale luchtvaartmaatschappij biedt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag drie retourvluchten aan. Op dinsdag en zondag wordt telkens tweemaal heen en terug gevlogen.