Iran geeft eerste bevindingen vrij over B737-crash

Het Iraanse onderzoeksteam heeft een eerste verklaring rondgestuurd met daarin de eerste feiten die ze heeft ontdekt in verband met de crash van vlucht PS752. Daarin staat dat het toestel in brand stond voor de crash. Oekraïne houdt rekening met allerlei pistes van een technisch mankement, anti-afweergeschut of een botsing met een drone of ander toestel.

De B737-800 van Ukraine International vertrok rond 06:05 lokale tijd van de gate op de luchthaven van Teheran. Dat was met een vertraging van 50 minuten aangezien de normale vertrektijd 05:15 was. Zeven minuten later, om 06:12, steeg het toestel op richting het westen en mocht de bemanning klimmen tot FL260 (26.000 voet).

Om 06:18 bereikte het toestel ongeveer 8.000 voet en werd alle contact verbroken. Volgens getuigen vanop de grond alsook van andere bemanningsleden van andere vliegtuigen in de lucht staat op dat moment het toestel in brand. Wanneer het toestel de grond raakt volgt er nog een grote explosie.

Op het moment van het verliezen van het contact week de Boeing af van zijn westelijke koers en werd een bocht naar rechts waargenomen. In het rapport wordt geschreven dat dit te wijten is aan een technisch probleem.

Het toestel kwam neer in een park en brak met een explosie volledig uiteen. Alle recorders hebben daarbij brandschade opgelopen maar zijn volledig intact.

In het rapport staat verder ook dat er bovenop het onderzoeksteam een team van experten is aangeduid die gespecialiseerd zijn in explosieven en stralingen.

Oekraïne heeft al een team naar Iran gestuurd om bij het onderzoek te helpen. Vandaag vond er een meeting plaats om verschillende mogelijke oorzaken te bespreken. Ook de theorie dat het toestel door anti-afweergeschut zou zijn geraakt is er één van zegt het hoofd van de Oekraïense veiligheidsraad. Verder worden ook de pistes dat het toestel zou zijn geraakt door een drone of andere vliegende objecten, er een explosie van binnenuit is gebeurd of er een motorprobleem was, verder onderzocht.