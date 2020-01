Eurocontrol gebruikt nu actuele vliegroute voor berekening kosten

Sinds 1 januari gebruikt Eurocontrol een andere manier om de zogenaamde route charges te berekenen. Dat zijn kosten die de landen aan luchtvaartmaatschappijen aanrekenen die in hun luchtruim vliegen. Nu wordt de actuele vliegroute daarvoor gebruikt in plaats van de geplande vliegroute.

Vanaf nu wordt er een andere methode gebruikt om de complexe berekening van route charges te maken voor de luchtverkeersleiding van elk land. Hoeveel een luchtvaartmaatschappij moet betalen om door het luchtruim van een land te vliegen hangt af van een hele reeks variable factoren. Een daarvan is de afstandsfactor, die nu anders berekend zal worden.

De afstandsfactor werd tot voor kort bepaald aan de hand van het laatst ingediende vluchtplan. Daardoor kon de actuele vliegroute sterk gewijzigd zijn ten opzichte van dat vluchtplan wanneer een vliegtuig een kortere route kreeg of naar een ander punt moest vliegen.

Daardoor krijgen de luchtverkeersleidingcentra van elk land nu het correcte bedrag betaald voor vluchten die effectief door hun luchtruim passeren. Een ander voordeel volgens Eurocontrol is ook dat luchtvaartmaatschappijen nu een efficiëntere route kunnen plannen zonder rekening te moeten houden met de verschillende kosten per land. Een vluchtplan via een goedkopere route indienen en er dan van afwijken, heeft nu geen nut meer.

Voor de eerste 11 maanden van 2019 werd er voor 7,33 miljard euro aan en-route charges door de luchtvaartmaatschappijen betaald.