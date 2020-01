Vluchten Lufthansa en Austrian naar Iran wijken uit

Deze namiddag en avond zijn de vluchten van Lufthansa en Austrian naar Teheran teruggekeerd naar Frankfurt en uitgeweken naar Sofia. Die beslissing komt er nadat verschillende landen de theorie dat de Ukraine International B737 in Iran uit de lucht geschoten is, naar voren schuiven als een zeer waarschijnlijke oorzaak.

Vlucht LH600 van Frankfurt naar Teheran, uitgevoerd door een A330, was nabij Boekarest toen de beslissing werd gemaakt om niet naar Iran te vliegen en terug te keren naar Frankfurt. Daar landde het toestel vanavond om 21:36.

Ook vlucht OS871 van Austrian Airlines besloot om niet verder te vliegen naar Iran en de A320 maakte een landing in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Momenteel is het toestel onderweg van Sofia naar Wenen. Ook voor morgen heeft zowel Austrian Airlines als Lufthansa haar dagelijkse vlucht naar Iran geannuleerd.

De beslissing komt er nadat zowel Oekraïne, Canada, de VS en het VK de theorie dat de Oekraïense B737 door raketten is neergehaald, als hoogstwaarschijnlijk beschouwen. Volgens een anonieme bron binnen de Amerikaanse regering is het vliegtuig neergehaald door 2 Russische ground to air raketten.

Foto door: Aref Fathi/dpa (Photo by Aref Fathi/picture alliance via Getty Images)

Het hoofd van de Iraanse CAA (Civil Aviation Authority) heeft over die theorie sterke twijfels en zegt dat de bemanning het vliegtuig terug naar de luchthaven probeerde te brengen, zoals vanmorgen in het eerste rapport werd neergeschreven.

Voorlopig voert enkel Turkish Airlines en de Iraanse luchtvaartmaatschappijen vluchten uit tussen Europa en Iran.