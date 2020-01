Beluga XL en Beluga… Een kleine vergelijking

De A300-600ST, beter bekend als de Airbus Beluga, heeft er een nieuwe zus bij, de A330-743L, ofwel de Airbus Beluga XL. Zij werd gisteren officieel goedgekeurd om in dienst te treden en zal de opdrachten binnen dit en vijf jaar van de A300 overnemen.

De komende jaren zullen zowel de A300 als de A330 samen ingezet worden op de vrachtdiensten van Airbus. De toestellen vliegen tussen de verschillende sites die gelegen zijn in Toulouse, Hamburg, Saint-Nazaire, Albert, Madrid, Bremen, Chester en Ingolstadt.

Nu, wat maakt de Beluga XL zo speciaal? De naam zegt het zelf… XL!

De XL heeft een lengte van 63,1 meter, wat ongeveer overeen komt met de lengte van twee witte dolfijnen (vandaar de naam Beluga).

Verder is ze 18,9 meter hoog (ongeveer drie verdiepen van een appartementsgebouw) en heeft ze een maximum take-off weight van 51 ton. Wat de XL nog zo bijzonder maakt, is dat deze gebouwd is op de het model van de A330. De oude Beluga was gebouwd op het model van de A300.

Nog een kleine vergelijking: