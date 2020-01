US1549, elf jaar na de crash

Vandaag is het exact tien jaar geleden dat US Airways vlucht 1549 een miraculeuze landing maakte in de Hudson Rivier. Tot ieders verwondering kwam iedereen die zich aan boord van het vliegtuig bevond, er levend uit.

Op 15 januari 2009 omstreeks 15:26h lokale tijd vertrok de A320-214 met registratie N106US vanaf de luchthaven LaGuardia in New York richting Seattle Tacoma international, met een tussenlanding in Charlotte Douglas. Aan boord bevonden zich 150 passagiers en 5 bemanningsleden

Eens het vliegtuig goed en wel vertrokken was op baan 04 meldde de captain (Chesley Sullenberger) het volgende: “Ah, this, uh, Cactus 1539. Hit birds, we lost thrust in both engines. We’re turning back towards LaGuardia. “

De luchtverkeersleiding bracht verschillende luchthavens aan de man waar het toestel eventueel in glijvlucht naartoe zou kunnen, maar toch kwam de eindbeslissing: “We can’t do it, we’re gonna be in the Hudson.” . Na een bangelijke zes minuten durende vlucht landde de US Airways op een zeer professionele manier in de Hudson rivier tussen Manhattan en Weehawken.

Wonder boven wonder verlieten alle passagiers het vliegtuig via de vleugels en de emergency slides terwijl kleine veerbootjes ter hulp schoten. Captain Sully controleerde nadien nog twee keer of er niemand in het zinkende vliegtuig was achter gebleven alvorens hij zelf het toestel verliet.

Deze crash heeft ervoor gezorgd dat de veiligheidsmaatregelen omtrent vogels enorm verscherpt zijn.

Ter ere van deze vlucht werd ook de film “Sully” opgenomen die op 2 september 2016 in première ging.

in 2010 ging captain Sullenberger na 40 jaar trouwe dienst met pensioen.

Het flight path van US1549

De N106US die na negen dagen uit het water wordt gehaald



Passagiers evacueren het toestel