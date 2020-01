Air Canada ontvangt eerste A220

Air Canada heeft de eerste van in totaal 45 bestelde A220’s in ontvangst mogen nemen. Het toestel werd in 2016 besteld bij het Canadese Bombardier, vooraleer het toestel werd omgedoopt tot de Airbus 220.

De A220’s zullen zowel gaan vliegen vanuit Montréal als vanuit Toronto. De toestellen zullen initieel gaan vliegen naar de Canadese steden Ottawa, Winnipeg, Calgary en Edmonton. De eerste internationale route wordt New York La Guardia.

Op 4 mei start Air Canada twee nieuwe routes op naar Seattle en San Jose. Die zullen enkel door de A220 worden uitgevoerd.