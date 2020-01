Ethiopian Airlines wil dit jaar starten met bouw van nieuwe luchthaven

Ethiopian Airlines wil dit jaar van start gaan met de bouw van een nieuwe luchthaven in Addis Abeba. De huidige Bole International Airport barst bijna uit haar voegen en zit een stuk onder de standaard van andere grote internationale luchthavens. Het totale project zou zo’n 5 miljard dollar kosten.

Het 15-jarige expansieplan dat Ethiopian Airlines in 2010 startte heeft de Addis Abeba Bole International Airport al vele miljoenen dollars aan constante uitbreidingen en aanpassingswerken gekost. Ethiopian Airlines is van 3,73 miljoen passagiers in de periode 2010-2011 naar 10,6 miljoen in 2017-2018 gegaan. Ook de vloot steeg fors van 51 naar 116 toestellen.

Momenteel ligt de capaciteit van de huidige luchthaven op 22 miljoen passagiers per jaar, maar daar zal Ethiopian Airlines zeer snel aanzitten. De nieuwe luchthaven moet een groot project worden met een passagierscapaciteit van 100 miljoen passagiers.

De werken aan de nieuwe luchthaven zouden dit jaar al van start moeten gaan, maar het is niet duidelijk wie die nieuwe luchthaven zal financieren. De laatste uitbreiding van Bole Airport met de opening van een nieuwe terminal werd, zoals heel veel infrastructuurprojecten in Afrika, gefinancierd door een Chinese bank.

De luchthaven komt in de stad Bishoftu (rood omcirkelde op de kaart), op net geen 40 kilometer van Addis Abeba.