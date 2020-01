SAS vandaag van start met route Brussel-Tromso

Vandaag start SAS met haar seizoensvluchten tussen Brussel en Tromso. Het is de eerste keer dat een maatschappij in lijndienst deze route aanbiedt vanaf Brussel.

Vanaf vandaag tot en met 14 maart vliegt SAS wekelijks op zaterdag tussen Brussel en Tromso in Noord-Noorwegen. Het is de eerste lijndienst tussen beide steden en SAS mikt vooral op toeristen. Het noorden van Noorwegen wordt tijdens de wintermaanden, net zoals Lapland in Finland, steeds populairder voor wintervakanties.

Voor deze route werkt SAS onder meer samen met touroperator Nordic. Dat bedrijf werkt ook al samen met Brussels Airlines voor rechtstreekse vluchten van Brussel naar Lapland tijdens de winter.

Foto door: SBA73

Het vluchtschema ziet er zo uit:

SK4927 TOS 0930 – BRU 1250 B737

SK4928 BRU 1450 – TOS 1815 B737