Airbus bouwt productielijn voor A321 in Toulouse

Airbus zal in Toulouse een assemblagehal bouwen voor de productie van de A321. Momenteel worden die toestellen enkel gebouwd in Hamburg en Alabama. Midden 2022 moet die nieuwe lijn klaar zijn.

“Er is veel vraag naar de A320neo-reeks en vooral de A321 Long Range (LR) en Xtra Long Range (XLR)”, aldus Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer van Airbus. “Om de industriële productiestroom te optimaliseren, hebben we beslist om onze wereldwijde A321-productiecapaciteit en flexibiliteit te vergroten en een ultramoderne assemblagelijn in Toulouse te bouwen.”

De A321neo in z’n verschillende varianten is erg in trek bij luchtvaartmaatschappijen. Van het toestel zijn al meer dan 3.200 exemplaren besteld. Met nog geen 300 afgeleverde toestellen betekent dat nog een flinke backlog in het orderboek. Steeds meer maatschappijen bestellen een LR-versie van de A321, om daarmee niche langeafstandsroutes op te kunnen starten.