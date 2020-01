Condor komt in handen van Poolse LOT

De holding achter LOT Polish Airlines gaat de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor overnemen. Dat maakten beide bedrijven vandaag bekend.

Sinds het faillissement van Thomas Cook in het Verenigd Koninkrijk zet Condor, dat over een vloot beschikt van een 50-tal vliegtuigen, de operaties voort dankzij een noodkrediet van de Duitse regering. Terwijl moest de maatschappij op zoek naar een overnemer.

Die is nu gevonden bij het moederbedrijf van LOT Polish Airlines, PGL. Hoeveel die betaalt om Condor over te nemen is niet bekend. Condor is voornamelijk actief op Duitse luchthavens vanwaar ze zowel kortere als lange vakantievluchten uitvoert.

Tegen april van dit jaar moet de verkoop rond zijn en kan Condor beginnen met het noodkrediet af te betalen dat ze van Duitsland kreeg.