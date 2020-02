Trip report: eerste vlucht SAS A350 van Chicago naar Kopenhagen

Afgelopen dinsdag voerde SAS haar eerste commerciële vlucht uit met de A350-900. De maatschappij zet het toestel vanaf nu dagelijks in op haar verbinding met Chicago vanaf Kopenhagen. We maakten volgend kort verslag van de allereerste vlucht tussen Chicago en Kopenhagen.

Vlucht SK944 vertrekt dagelijks als één van de laatste passagiersvluchten vanaf Chicago O’ Hare. Tot gisteren werd die route met een A340 van SAS uitgevoerd maar vanaf vandaag zet de maatschappij haar gloednieuwe A350 in. Met een gepland vertrek om 22:05 is het de laatste vlucht van Chicago naar Europa.

Omdat het de eerste vlucht is werd er een officiële ribbon cut aan de gate gedaan waarmee de komst van de A350 op de route werd ingehuldigd. Uiteraard was er ook de traditionele taart om de gebeurtenis te vieren.

De boarding start rond 21:20 en verloopt zeer vlot. Er zijn vandaag maar een 120-tal passagiers op de vlucht dus iedereen kan snel zijn plaats innemen. De A350 van SAS biedt plaats aan 300 passagiers: 40 in business, 32 in premium economy en 228 in economy. Wij nemen een plaats in de business cabine.

Bij het verwelkomen wordt er rondgegaan met zowel alcoholische als non-alcoholische dranken. Het vliegtuig heeft een aangename new car-geur en ook het Scandinavisch design is aantrekkelijk voor het oog. De business class zetels zijn volledig nieuw ontworpen en de hele cabine is ingericht met donkerbruine en blauwgrijze tinten.

We vertrekken 6 minuten voor de geplande vertrektijd en ook de taxi naar de runway neemt op dit uur niet veel tijd in beslag. We kunnen rekenen op een vluchttijd van 7 uur en 35 minuten. De vlucht is te volgen via een camera op de staart alsook één beneden richting het neuswiel.

Na het opstijgen wordt er rondgegaan met de kleurrijke menu en het eerste drankje. Er is niet alleen de keuze tussen wijnen en bieren, maar ook tussen sterkere dranken, cocktails en mocktails.

Zowel bij de voorgerechten, hoofdgerechten als nagerechten is er telkens keuze tussen 3-4 gerechten.

Voorgerecht

hoofdgerecht

De zetel zelf heeft alles wat je mag verwachten van een seat in business. Persoonlijke bergruimte, een leeslampje met 3 verschillende standen van helderheid, verstelbare moodlighting en 3 standen: takeoff, lounge en bed. De laatste is op een nachtvlucht zeker geen overbodige luxe en het wordt dan ook een functie die ik na het eten snel induw.

In de galley tussen de 2 secties business class is een aparte hoek waar gedurende de vlucht zowel drank als kleine versnaperingen kan worden gehaald.

Na een te korte nacht word je wakker gemaakt (indien je dit wou) voor het ontbijt. Het gaat om standaard een koud ontbijt met de mogelijkheid om nadien nog warme toevoegingen te doen zoals een worstje.

We landen uiteindelijk in Kopenhagen zo’n 35 minuten voor het normale aankomstuur. De eerste commerciële missie voor de A350 van SAS zit er dan op. Het eten was goed, de zetels waren comfortabel en voorzien van alle benodigdheden en het cabinepersoneel efficiënt en vriendelijk.

Foto’s door de auteur en SAS.