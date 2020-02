Nadat in november vorig jaar de ex-Brussels Airlines OO-SFO in Crestview, Florida werd gesloopt, is hetzelfde lot ook gisteren voor de OO-SFM aangebroken. De OO-SFV staat momenteel nog in Goodyear, Arizona en de OO-SFN werd in 2018 overgevlogen naar Pinal Airpark ook in Arizona. Onderstaande foto’s werden ter beschikking gesteld door Beau Watts.