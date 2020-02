Air Belgium ontkoppelt vluchten naar Guadeloupe en Martinique

Vanaf november ontkoppelt Air Belgium haar vluchten naar Guadeloupe en Martinique. Momenteel worden die in een driehoek gecombineerd gevlogen, maar vanaf november krijgt elke bestemming een rechtstreekse vlucht met Charleroi.

Vanaf november start Air Belgium met rechtstreekse vluchten naar Fort-de-France en Pointe-à-Pitre in de Franse Antillen. Momenteel worden die bestemmingen twee keer per week in een driehoek bediend. Volgende winter krijgt elke bestemming twee keer per week een rechtstreekse verbinding met Charleroi.

Het huidige vluchtaanbod loopt nog tot en met 5 september. Dan worden de operaties kort stopgezet om met de start van het winterseizoen de rechtstreekse vluchten op te starten.

Air Belgum A340 in Chicago voor LOT Polish Airlines.

De vluchten naar de Franse Antillen werden in december opgestart en zouden succesvol zijn. Daarom wordt de capaciteit volgende winter verhoogd.