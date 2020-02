25.000 vluchten per week minder naar en binnen China

Zo goed als alle Europese en Amerikaanse maatschappijen hebben hun vluchten naar China voor komende tijd geannuleerd. Uit paniek voor het coronavirus is de vraag naar vluchten naar en binnen China sterk gedaald en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen willen hun crews vaak niet meer in China laten overnachten. In totaal zijn er deze week 27 procent minder vluchten dan gepland en dat vooral op de internationale routes.

Deze week zullen er 25.000 minder vluchten worden uitgevoerd van, naar en binnen China dan twee weken geleden. Dat blijkt uit data van dataprovider OAG.

In zetels vertaalt zich dat in een reductie van 4,4 miljoen zetels minder op internationale vluchten en 3,8 miljoen zetels minder op de binnenlandse vluchten.

Zo goed als alle Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen hebben al hun vluchten geschrapt naar China. De Chinese maatschappijen China Eastern, Air China en Cathay Dragon hebben elk hun aanbod met 25 procent of meer teruggeschroefd. Voor Hainan Airlines, dat ook naar Brussel vliegt, gaat het om 20 procent.

Hainan Airlines vloog tot vandaag vanaf Brussel drie keer per week naar Shenzhen en vier keer per week naar Peking. Vanaf morgen schrapt Hainan de route naar Shenzhen volledig en reduceert ze de frequentie op de Peking-route naar drie.

Momenteel is vanuit Europa nagenoeg de enige manier om nog in China te geraken een vlucht te nemen met een Chinese luchtvaartmaatschappij of via de Golfmaatschappijen en Aeroflot.

Zo’n grote reductie in het aantal vluchten naar een land is ongezien. Voor Chinese luchtvaartmaatschappijen, die gezamenlijk al een 80-tal B737 MAX-toestellen aan de grond zien staan, worden het moeilijke tijden.

Ook voor Cathay Pacific is deze crisis een nieuwe klap. De maatschappij moet nog herstellen van de gevolgen van de protesten van vorig jaar en kampt nu al met een nieuwe crisis en een sterk krimpende vraag.