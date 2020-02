Icelandair B757 zakt door landingsgestel

Deze namiddag is op de luchthaven van Keflavik een B757-200 van Icelandair door het rechterdeel van het landingsgestel gezakt bij de landing. Op het moment van het accident was er veel wind. Een van de landingsbanen is daardoor gesloten en sommige vliegtuigen kunnen door de sterke wind niet landen op de andere landingsbaan.

Rond 16:45 Belgische tijd is een B757-200 van Icelandair komende van Berlijn in een accident betrokken geraakt op de luchthaven van Keflavik. Het toestel is bij de landing door het rechterdeel van de landingsgestel gezakt.

Op het moment van de landing was er een zeer krachtige wind van 42 knopen (78 km/u) met windstoten tot 56 knopen (103 km/u). Mogelijk speelde de wind een belangrijke factor bij het ongeval.

METAR BIKF 071530Z 13042G56KT 6000 BR OVC013 07/06 Q0967=

Keflavik beschikt over een baan die oost/west gericht is en een noord/zuid gerichte baan. Enkele toestellen van Wizz Air die al onderweg waren naar Keflavik toen het ongeval gebeurde, zijn teruggedraaid. Doordat de enige andere operationele landingsbaan niet goed gelegen is met de huidige windrichting, was de wind wellicht te sterk om daar te kunnen landen.