Cathay Pacific snijdt in maart ook fors in aanbod naar Brussel

In februari en maart hebben Cathay Pacific en Cathay Dragon gezamenlijk meer dan de helft van al hun vluchten geschrapt. Door het ineenstorten van de vraag naar vliegtickets binnen en naar China wil de groep de schade beperken. Ook in het aanbod naar Brussel wordt er fors gesneden.

Net zoals op de andere internationale bestemmingen van Cathay Pacific wordt er ook gesneden in het aanbod van en naar Brussel. In de maand maart voert de maatschappij maar 60 procent van haar normaal aantal geplande vluchten uit op de route naar Brussel.

In totaal zullen er 7 vluchten worden uitgevoerd. De eerste twee weken van maart nog twee per week, de laatste twee weken van maart nog maar één per week. Normaal vliegt Cathay Pacific vier keer per week naar Brussel, in maart goed voor 18 rotaties.

Cathay Pacific vliegt sinds deze maand al met een beperkt aanbod van nog maar 3 wekelijkse vluchten. Tot eind maart wordt dat aanbod dus nog verder afgebouwd. Voorlopig staat de hervatting van het normale vliegschema gepland in de week van 30 maart.