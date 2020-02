TUI fly zet B747 in op vluchten Canarische eilanden

TUI fly zet vanavond een B747-400 in op de vlucht van Gran Canaria naar Brussel. Daarvoor doet ze een beroep op Wamos Air. Door het slechte weer konden er afgelopen weekend nagenoeg geen vluchten landen op de luchthavens in de Canarische eilanden. Ook morgen wordt de Boeing ingezet op de vlucht naar Tenerife.

Door de zand- en stofstorm van afgelopen weekend in de Canarische eilanden moesten vele vluchten uitwijken of geannuleerd worden. Daardoor strandden vele honderden reizigers op de verschillende luchthavens. Om die achterstand weg te werken zet TUI fly vanavond en morgen een B747-400 in van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Wamos Air.

De B747 (EC-KXN) van Wamos Air heeft 475 zetels aan boord en biedt dus aanzienlijk meer capaciteit dan de gebruikelijke B737-700 of B737-800 (189 passagiers). Niet enkel TUI maakt gebruik van de B747’s. Ook Thomas Cook Scandinavia zet vandaag een B747 in van Oslo naar Tenerife.

Vlucht TB9156 zou vannacht om 03:30 moeten landen. Morgen voert het toestel dan een vlucht uit vanaf Brussel naar Tenerife.