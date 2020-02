Nieuwe Chief Financial Officer bij Brussels Airlines

Vanaf 1 juli treedt Nina Öwerdieck (47) toe tot de Management Board van Brussels Airlines als Chief Financial Officer (CFO), een functie die ze overneemt van Dieter Vranckx, de huidige CEO en CCO van de luchtvaartmaatschappij sinds 1 januari. Öwerdieck is momenteel Head of Finance bij Lufthansa German Airlines.

Nina Öwerdieck, momenteel Head of Finance bij Lufthansa German Airlines, zal vanaf 1 juli verschillende teams leiden in het CFO-departement van Brussels Airlines: Human Resources, Finance & Controlling, IT, Legal, Compliance & Audit, Procurement & Facility Management en ook het PMO‑team dat verantwoordelijk is voor de projectleiding van het herstructureringsplan “Reboot” van de luchtvaartmaatschappij. Na vele jaren van groei zonder voldoende winstgevendheid herziet Brussels Airlines haar manier van werken om efficiëntie te verhogen en de kosten structureel te verlagen. Het Reboot-plan streeft naar een EBIT-marge van 8% vanaf 2022.

Nina Öwerdieck kan terugblikken op een uitgebreide ervaring binnen de luchtvaart. Gedurende haar 13 jaar bij Lufthansa Technik, de onderhoudsdivisie van Lufthansa, bekleedde ze verschillende belangrijke functies in de Finance & Project Management afdeling. Van Head of Divisional Controlling tot Head of Central Controlling heeft Öwerdieck het financiële landschap van Lufthansa Technik vormgegeven tot 2014.

In 2014 startte Nina Öwerdieck een nieuwe carrière bij SWISS, waar ze verantwoordelijk was voor Controlling, Financial Steering en Risk Management. In haar functie van Head of Controlling ondersteunde ze de integratie van SWISS in de matrixorganisatie van de Lufthansa Group-luchtvaartmaatschappijen en ontwierp ze het nieuwe Controlling-concept voor de hele groep, inclusief een nieuwe procesgeoriënteerde Controlling-opzet.

In 2017 begon Öwerdieck bij Lufthansa German Airlines als Head of Finance en werd ze lid van het Lufthansa Airlines Executive Team, functies die ze momenteel nog altijd bekleedt. Bij de grootste divisie van de Lufthansa Group is ze verantwoordelijk voor Controlling, Procurement, Accounting, Financial Steering en Risk Management. Naast uitdagende interne processen speelt ze een belangrijke rol in de ondersteuning van de strategische change projecten en in het bevorderen van “lean”-methodieken.

Bron: Brussels Airlines