Doek valt voor Britse Flybe

Het doek valt voor de Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe De voorbije uren werd al gesuggereerd dat de maatschappij voor donderdag haar operaties zou stilleggen, en dat is nu ook gebeurd. Door de ongerustheid rond het COVID-19-virus is de maatschappij sneller dan verwacht in de problemen gekomen.

De grootste Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe heeft haar operaties stilgelegd. Dat heeft ze zonet bekendgemaakt. De maatschappij verkeerde al langer in financiële problemen en was dringend op zoek naar vers kapitaal. De ongerustheid en paniek rond het COVID-19-virus heeft alles in een hogere versnelling gebracht. Net zoals vele andere Europese maatschappijen liep het aantal boekingen de voorbije dagen terug met enkele tientallen procenten met gevolgen voor de cashpositie van het bedrijf.

Het bedrijf is in handen van een consortium waaronder meer Virgin Atlantic in zit en zou in de nabije toekomst worden omgevormd tot Virgin Connect. Het consortium wou het bedrijf van de ondergang redden maar riep daarvoor ook de hulp in van de overheid. Die was vorige maand bereid om het bedrijf een lening van 100 miljoen pond te geven, maar die hulp komt door de huidige Europese luchtvaartcrisis te laat.

Flybe beschikt over een vloot van ongeveer 70 regionale vliegtuigen verspreid over 11 basissen in het Verenigd Koninkrijk. Flybe stelt daar rechtstreeks zo’n 2.000 mensen te werk.