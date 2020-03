Luchthaven Southampton verliest 90 procent van vliegverkeer

Door het faillissement van Flybe verliest de luchthaven van Southampton maar liefst 90 procent van al haar vliegverkeer. De luchthaven was één van de basissen van Flybe en was met kop en schouder de grootste operator op de luchthaven.

Dat vele regionale luchthavens klappen krijgen door het faillissement van Flybe is duidelijk. De Britse regionale luchtvaartmaatschappij vloog op verschillende luchthavens en routes waarop vaak geen concurrentie was. Een van haar basissen, Southampton, verliest nu ongeveer 90 procent van al het vliegverkeer.

Southampton Airport

Gemiddeld voerde Flybe deze winter op weekdagen zo’n 40-tal vertrekkende vluchten uit vanaf Southampton. Momenteel zijn er nog enkele vluchten van Aurigny naar de Channel Islands, Eastern Airways naar Leeds en de seizoensgebonden vlucht van easyJet naar Genève.

Het faillissement van Flybe is slecht nieuws voor de regio’s van het Verenigd Koninkrijk. Op verschillende routes is er voor passagiers geen andere optie van luchtvaartmaatschappij en was het bestaan van Flybe belangrijk voor de regionale luchthavens.