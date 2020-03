IATA voorspelt tot 113 miljard dollar schade aan luchtvaart door huidige crisis

IATA heeft haar cijfers in verband met de gevolgen van het COVID-19-virus van vorige maand bijgesteld. Toen becijferde ze wereldwijde impact voor luchtvaartmaatschappijen op 29 miljard. De huidige scenario’s die ze hanteert gaan uit van een omzetverlies van 63 tot 119 miljard dollar.

Voor deze becijfering gaat IATA uit van drie verschillende scenario’s naargelang hoe het virus zich wereldwijd verder blijft verspreiden. In het beste geval gaat het om een omzetverlies voor de luchtvaartmaatschappijen van 63 miljard dollar waarvan 19,6 miljard voor Europa en 47 miljard voor Azië. In het meest negatieve scenario wordt ook Noord-Amerika betrokken en stijgt het verlies tot 113 miljard dollar, waarvan 43,9 miljard voor Europa en 21,1 miljard voor Canada en de Verenigde Staten.

Volgens IATA zullen de gevolgen van het COVID-19-virus vele malen groter zijn dan het SARS-virus in 2003. Dit komt doordat de Chinese markt enkele keren groter is dan toen en ook het wereldwijde vliegverkeer fors is gegroeid. Momenteel zijn de aandelen van de luchtvaartmaatschappijen met 25 procent sterker gedaald dan in de tijden van het SARS-virus.

Als enige positieve noot voegt IATA er aan toe dat door een daling van de vraag naar brandstof die prijzen ook zijn gedaald. Zonder fuel hedging (waarbij maatschappijen op voorhand een contract aangaan die risico’s van prijsschommelingen tegengaat) zouden de maatschappijen dit jaar 28 miljard dollar kunnen besparen. Maar net omdat maatschappijen vaak hun brandstoffen voor 2020 al hebben aangekocht zal dat effect trager te zien zijn.