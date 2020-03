Lufthansa, Austrian en SWISS annuleren alle vluchten naar Israël tot eind maart

Door de strikte maatregelen van de Israëlische autoriteiten voor reizigers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben de drie luchtvaartmaatschappijen van deze landen van de Lufthansa Group besloten al hun vluchten naar Tel Aviv te schrappen. Het gaat initieel om vluchten tot het einde van het winterseizoen eind maart.

Door de strikte maatregelen van de Israëlische autoriteiten, waarbij passagiers die in één van deze drie landen zijn vertrokken verplicht 14 dagen geïsoleerd moeten worden, heeft de Lufthansa Group besloten om vanaf zondag alle vluchten van Lufthansa, Austrian en SWISS naar Tel Aviv te annuleren.

Het gaat om een aanzienlijk aantal vluchten. In totaal vliegen Lufthansa, Austrian en SWISS ongeveer 70 keer per week vanaf hun basissen naar Tel Aviv.

Voorlopig is Brussels Airlines de enige maatschappij van de Lufthansa Group die naar Israël blijft vliegen. Brussels Airlines vliegt twee keer per dag tussen Brussel en Tel Aviv. De markt België-Israël is aanzienlijk en het is een belangrijke route voor de maatschappij. Voorlopig zijn er nog geen restricties voor passagiers die uit België komen.

In totaal heeft de Lufthansa Group voor deze maand ongeveer 7.100 vluchten geannuleerd. In dat getal zitten ongeveer 850-900 vluchten van Brussels Airlines die geannuleerd worden tussen 8 en 28 maart.