Air New Zealand stopt Heathrow-route en verkoopt slot voor 27 miljoen dollar

In oktober stopt Air New Zealand haar route naar Londen Heathrow. Momenteel vliegt ze die dagelijks vanuit Los Angeles. De fel begeerde slot voor deze route wordt daarbij verkocht voor 27 miljoen dollar.

Air New Zealand heeft z’n slot voor een dagelijkse vlucht van en naar Londen Heathrow verkocht. Aan wie wil de maatschappij niet meedelen maar de verkoop heeft 27 miljoen dollar opgeleverd.

Die prijs is in lijn met de prijs van de fel begeerde slots op Heathrow die voordien al verkocht werden. Het is wel vrij uitzonderlijk dat een langeafstandsmaatschappij slots verkoopt voor deze luchthaven omdat het bijna onmogelijk is om deze ooit terug te krijgen.

In 2016 kocht Oman Air van Kenya Airways een slot over voor voor zo’n 75 miljoen dollar. Die was meer waard door de betere tijdstippen.

Air New Zealand vliegt momenteel dagelijks vanuit Auckland naar Londen via Los Angeles. Die vlucht landt om 10:50 en vertrekt terug om 15:20.