Vanaf vrijdag wordt vliegverkeer van Europa naar VS grotendeels stilgelegd

Zonet heeft Amerikaans president Trump aangekondigd dat de Verenigde Staten vanaf vrijdag de VS afsluit voor passagiers vanuit Europa, met uitzondering van het VK. Het gaat om een maatregel die 30 dagen van kracht zal zijn.

Een ongeziene maatregel die de verspreiding van het COVID-19-virus in de VS moet tegengaan, gaat vrijdag van start. De VS verbiedt voor 30 dagen alle reizen vanuit Europese landen naar de VS, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Dat gaat voor de meeste, zo niet alle, EU-maatschappijen betekenen dat ze een maand lang al hun vluchten vanuit Europa naar de VS moeten stilleggen. De ongezien maatregel zal een nieuwe zware impact hebben op de financiën van de Europese maatschappijen die het momenteel al moeilijk hebben door de situatie op hun thuismarkten.