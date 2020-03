Amerikaans reisverbod treft 43 vluchten per week op Brussels Airport

Brussels Airport heeft momenteel 43 vluchten per week richting de Verenigde Staten. Home carrier Brussels Airlines vliegt daarvan 11 keer per week naar New York en Washington. Het reisverbod van de VS zorgt opnieuw voor een groot passagiersverlies op Brussels Airport.

Brussels Airlines, Delta en United zijn samen goed voor 43 wekelijkse vluchten van Brussel naar de VS. Brussels Airlines en Delta vliegen elk dagelijks naar New York JFK en United dagelijks naar Newark. Brussels Airlines en United vliegen ook respectievelijk 4 en 7 keer per week naar Washington Dulles. Delta vliegt momenteel ook 4 keer per week naar Atlanta en United ook naar Chicago.

Brussels Airport verliest meer dan waarschijnlijk in totaal dus wekelijks 43 langeafstandsvluchten, en dat voor minstens 30 dagen. Dat is opnieuw geen goed nieuws aangezien de luchthaven momenteel al dagelijks 20-25 procent van haar totaal aantal vluchten geannuleerd ziet.

Ook voor Brussels Airlines zorgt dit voor nog meer druk op de financiën. De maatschappij vliegt dan wel maar op 2 Amerikaanse bestemmingen, maar die zijn beide wel belangrijk om haar vluchten naar Afrika en Europa te voeden.