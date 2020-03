Schengenmaatschappijen vliegen 1.017 keer per week naar de VS

Wat de precieze gevolgen zullen zijn door het opgelegde inreisverbod naar de VS vanuit Europa moet nog duidelijk worden. Hoeveel vluchten de Amerikaanse maatschappijen daardoor gaan schrappen is nog niet duidelijk maar wellicht zullen bijna alle Europese maatschappijen hun vluchten naar de VS voor een maand stopzetten.

Na de forse capaciteitsreducties die de Europese luchtvaartmaatschappijen de voorbije twee weken al op het continent uitvoerden, zullen de meesten hun vluchten nu ook naar de VS moeten stilleggen door het inreisverbod voor de Schengenzone dat vrijdagnacht ingaat.

Vanaf vrijdagnacht mogen inwoners van de 26 landen in de Schengenzone niet meer op een vliegtuig stappen richting de VS als ze de voorbije 14 dagen in die zone verbleven. Alle inwoners die voor deze tijd zijn opgestegen mogen dat nog wel.

Alle Europese maatschappijen van deze 26 landen voeren momenteel 1.017 wekelijkse vluchten uit vanuit hun basissen naar de VS. Het Verenigd Koninkrijk is daar niet bijgeteld aangezien deze niet in de Schengenzone zit en het verbod voor dat land voorlopig nog niet telt.

Lufthansa 747-8I Take off

Als we de Amerikaanse en niet-Schengenmaatschappijen daar bijtellen komen we op een totaal van 1.769 vluchten per week. Hoeveel vluchten de Amerikaanse maatschappijen gaan schrappen is nog niet duidelijk. Het inreisverbod telt namelijk niet voor Amerikanen zelf, al moeten zij ook met restricties rekening houden.

Van de Europese maatschappijen heeft Lufthansa (210/week) het meest aantal vluchten per week naar de VS. De top 5 wordt aangevuld door Air France (116/week), Aer Lingus (109/week) (Ierland zit trouwens niet in het verbod maar behoort wel tot de EU), KLM (75/week) en SWISS (70). Voor de ganse Lufthansa Group gaat het om 331 wekelijkse vluchten.

Van de Amerikaanse maatschappijen vliegt Delta het meest naar de Schengenzone met 268 vluchten per week. Op de tweede plaats komt United met 242 vluchten. American heeft er 116 per week.