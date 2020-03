Brussels Airlines schrapt vanaf zondag vluchten naar New York JFK

Vanaf vrijdagnacht gaat het inreisverbod van de Verenigde Staten voor Europa van kracht. Brussels Airlines voert dan ook op zaterdag voorlopig de laatste vluchten uit naar New York JFK. De vlucht naar Washington blijft voorlopig toch nog behouden in het reservatiesysteem.

Op zaterdag 14 maart vliegt Brussels Airlines voor de laatste keer vanaf Brussel naar New York JFK. Nadien schrapt de maatschappij al haar vluchten naar de stad omwille van het opgelegde inreisverbod voor onderdanen van de Schengenzone.

Brussels Airlines vliegt momenteel dagelijks naar New York JFK en vier keer per week naar Washington Dulles. De vluchten naar Washington blijven voorlopig behouden.

Het schrappen van de vluchten is geen goed nieuws voor de maatschappij aangezien ze haar vluchten naar Afrika, maar ook Europa, voor een deel feed met passagiers uit de VS.

Brussels Airlines werkt ook samen met United op de vluchten naar Brussel. Die maatschappij vliegt vanaf Chicago, Newark en Washington 21 keer per week naar Brussel. Of die vluchten worden geannuleerd of gereduceerd is nog niet bekend. Momenteel staan ze nog allemaal in het boekingssysteem van United als beschikbaar.