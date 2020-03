Steeds meer Schengenlanden plaatsen volledig of gedeeltelijk inreisverbod: een overzicht

Het aantal landen dat een volledig of gedeeltelijk inreisverbod aankondigt wordt naargelang de uren en dagen verstrijken steeds langer. Aan het huidige tempo is de vraag hoelang de Europese luchtvaartmaatschappijen nog in de lucht kunnen blijven. Vele landen raadden intussen aan alle niet-essentiële internationale reizen uit te stellen.

Binnenin de Schengenzone zijn er steeds meer landen die restricties plaatsen voor buitenlanders of hun grenzen zelfs volledig sluiten voor iedereen met uitzondering van de eigen bevolking.

Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor het Europese vliegverkeer en de maatschappijen. Het aantal passagiers blijft op het Europese continent elke dag verder dalen en de maatschappijen moeten steeds meer vluchten annuleren. Hoelang de Europese maatschappijen op deze manier nog kunnen blijven opereren is de vraag.

Op basis van wat we nu weten zijn volgende restricties van kracht binnen de Schengenzone:

Oostenrijk: voert grenscontroles in met Zwitserland en Lichtenstein en verbiedt vanaf maandag vluchten naar Frankrijk, Spanje en Zwitserland.

Tsjechië: vanaf maandag hanteert het land een volledig inreisverbod. Buitenlanders zijn niet meer welkom. Hoelang deze maatregel van kracht is, is niet medegedeeld.

Denemarken: niemand, met uitzondering van de eigen bevolking, mag het land nog in en dat tot zeker 14 april.

Frankrijk: het land heeft na Italië het meest aantal besmettingen in Europa. Op luchtvaartvlak zijn er echter nog geen restricties.

Italië: het zwaarst getroffen land. Iedereen die geen professionele of medische reden heeft mag het land nog binnen.

Litouwen: passagiers afkomstig van risicolanden Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, China, Hong Kong, Iran, Zuid-Korea, Singapore en Japan moeten 14 dagen in zelfisolatie.

Malta: alle passagiers die met het vliegtuig of boot het land binnenkomen worden verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven met zware boetes voor overtredingen.

Nederland: verbiedt voorlopig alle vluchten vanuit China, Italië en Zuid-Korea.

Noorwegen: iedereen die niet reist vanuit Denemarken, Finland, IJsland en Zweden moet verplicht 14 dagen thuis in quarantaine blijven.

Polen: stelt vanaf zondag een volledig inreisverbod in. Geen enkele buitenlander mag het land nog binnen.

Slowakije: sluit haar drie grootste luchthavens (waaronder dus Bratislava) al zeker voor 2 weken. Vluchten naar het land zijn dus niet meer mogelijk.

Slovenië: heeft sinds vandaag een nieuwe regering dus welke maatregelen er zullen genomen worden is nog niet bekend.

Spanje: heeft momenteel nog geen inreisrestricties maar het reizen naar vier regio’s binnen Spanje, waaronder hoofdstad Madrid, wordt door alle landen afgeraden. Madrid kent een hoog aantal besmettingen.

Turkije: geen Schengenland maar wel één met een grote Europese luchtvaartmaatschappij. Turkij verbiedt tot en met 17 april alle vluchten naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Denemarken, België, Oostenrijk, Zweden en Nederland vanaf morgenochtend.

Ook Cyprus sluit het land volledig af voor buitenlanders en Oekraïne stopt alle passagiersvluchten vanaf 17 maart.