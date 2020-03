LOT Polish Airlines zet als eerste grote Europese maatschappij alle activiteiten stop

Het Poolse LOT Polish Airlines is de eerste grote Europese luchtvaartmaatschappij die, eerder verplicht, al haar vluchtactiviteiten stopzet. Zowel Polen als Oekraïne leggen het vliegverkeer van en naar hun land volledig stil. Daardoor zullen ook de activiteiten van Ukraine International wellicht quasi volledig worden stoptgezet.

Vanaf zondag 15 maart zal LOT Polish Airlines al haar vluchten staken en dat voor minstens 10 dagen. De maatschappij ziet zich hiertoe genoodzaakt nu Polen haar grenzen sluit en ook vluchten verbiedt. Ook de vluchten die LOT vanuit Boedapest uitvoert worden allemaal geschrapt. LOT is hiermee de eerste grote Europese luchtvaartmaatschappij die volledig aan de grond wordt gezet.

Ook Ukraine International zal haar vliegactiviteiten wellicht stopzetten of op z’n minst fors reduceren. De maatschappij heeft dit nog niet officieel aangekondigd maar Oekraïne heeft vanavond medegedeeld dat het haar grenzen binnen 48 uur sluit en alle vluchten van en naar Oekraïne aan de grond houdt. De Oekraïense bevolkign zal wel nog in het land worden toegelaten, maar buitenlanders komen er niet meer in.