airBaltic schort alle vluchten voor een maand op

Omdat de Letse overheid alle internationale vluchten vanaf 17 maart opschort ziet airBaltic zich net als LOT genoodzaakt om alle operaties stop te zetten. Op 24 uur tijd is het aantal restricties in de Schengenzone fors uitgebreid en ziet het er naar uit dat over heel Europa vele honderden vliegtuigen voor enkele weken aan de grond zullen staan.

Vanaf 17 maart tot en met 14 april zet airBaltic al haar operaties stop. Het gaat niet enkel om vluchten vanaf haar hun Riga, maar ook vanaf haar basissen in Litouwen en Estland.

Daarmee komt airBaltic mee in het rijtje van luchtvaartmaatschappijen die volledig aan de grond staan. Gisteren werd bekendgemaakt dat LOT Polish Airlines en Ukraine International al haar operaties stopzetten. Ukraine International zal wel nog chartervluchten uitvoeren om landgenoten terug naar Oekraïne over te vliegen.

Het wordt ondertussen financieel zeer moeilijk voor alle Europese luchtvaartmaatschappijen, en de vraag is of we op het continent niet afstevenen op een (bijna) volledige stilzetting van het Europese vliegverkeer. Verwacht wordt dat andere maatschappijen de komende uren en dagen hetzelfde lot staat te wachten.