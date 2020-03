Vraag droogt op en Europees luchtverkeer valt nagenoeg stil

De lijst van Europese luchtvaartmaatschappijen die 20 procent of minder van hun totale capaciteit overeind laat, is groot. Door de strenge maatregelen die landen opleggen op het Europese continent is de vraag nagenoeg volledig opgedroogd en valt het Europees luchtverkeer stil. Soms door de overheid maar vaak op een natuurlijke wijze.

Air France, Austrian Airlines, Scandinavian Airlines, LOT, KLM, Ukraine International, Virgin Atlantic, Iberia, British Airways, Norwegian,… De grote spelers in de Europese luchtvaart leggen hun operaties bijna volledig stil. Sommigen zoals Austrian Airlines en LOT volledig, anderen voorlopig voor vaak rond de 80 procent.

Sommigen onder hen werden daartoe gedwongen omdat hun thuisland de grenzen sloot of zelfs het luchtverkeer verbood zoals LOT en Ukraine. Anderen dan weer omdat de vraag bijna volledig is opgedroogd. Het feit dat er nu nog vluchten op het Europese continent zijn is omdat vele buitenlanders nog op weg zijn naar hun thuisland. Eenmaal dat ook die vraag opdroogt gaan we waarschijnlijk naar een (bijna) volledige stillegging van het Europese vliegverkeer.

Lufthansa heeft al een deel van haar vloot overgevlogen naar de ongeopende Brandenburg airport in Berlijn.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een plan om de buitengrenzen van de Schengenzone af te sluiten. Dat zou betekenen dat ook de langeafstandsvluchten vanuit Amerika, Afrika en Azië naar Europa op termijn wellicht worden stilgelegd. Enkel inwoners van de Schengenzone, familie en diplomaten zouden dan nog binnenkomen.

De crisis in de luchtvaartsector is en wordt gigantisch. De sluiting van het Europese luchtverkeer in 2010 door de uitbarsting van een IJslandse vulkaan, de aanslagen in 2015-2016 en zelfs de gevolgen van 11 september 2001 zullen klein bier zijn ten opzichte van de huidige crisis die zich ontplooit.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen dergelijke situatie enkele weken aan, maar geen maanden na elkaar. Air France-KLM zegt bijvoorbeeld op de huidige manier nog voor maximaal 3 maanden geld te hebben. Alle luchtvaartmaatschappijen zullen bij hun nationale overheden moeten aankloppen voor geld en om uiteindelijk gered te worden.