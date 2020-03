Airbus legt productie voor minstens vier dagen stil

De Europese vliegtuigenproducent Airbus heeft vandaag besloten om de productie van hun vliegtuigen stil te leggen in zowel de fabrieken in Frankrijk als die in Spanje. Op die manier willen ze de tijd nemen om extra maatregelen door te voeren tegen het COVID-19 virus.

Airbus meldt in een net verschenen persbericht dat het vooral de bedoeling is om voldoende tijd te hebben om strenge gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden te implementeren op het bedrijventerrein, dit op het gebied van hygiëne en een grondige reiniging van de fabriekshallen.

verder probeert Airbus zoveel mogelijk werknemers te stimuleren om van thuis uit te werken.