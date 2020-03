Brussels Airlines vraagt 200 miljoen euro aan overheid om te overleven

Brussels Airlines zou in een brief aan de overheid vragen om 200 miljoen euro aan staatssteun om zo overeind te blijven. Dat schrijft de krant De Tijd vandaag. Ook TUI fly en Air Belgium zouden de overheid om hulp vragen.

Het bedrijf legt vanaf vrijdagavond al haar vluchten voor minstens een maand stil, maar zou volgens De Tijd daardoor 70 miljoen euro per maand verliezen. In een brief aan de regering zou de maatschappij daarom om steun vragen ter waarde van 200 miljoen euro.

Naast Brussels Airlines hebben ook TUI fly en Air Belgium nood aan steun. Om welk bedrag het precies gaat is niet bekend.