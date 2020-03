Vrachtcapaciteit door crisis daalt, passagiersvliegtuigen bieden een oplossing

Nu het wereldwijde passagiersvervoer sterk afneemt en steeds meer vliegtuigen aan de grond moeten blijven, mindert ook de vrachtcapaciteit sterk. Voor vrachtmaaschappijen zijn het drukke tijden om zoveel mogelijk een deel van die verloren capaciteit over te nemen. Sommige maatschappijen gebruiken passagiersvliegtuigen om aan vrachtvervoer te doen.

Het transport van alle wereldwijde vracht per vliegtuig gebeurt voor de helft met passagiersvliegtuigen en de helft met vrachtvliegtuigen (verhouding ongeveer 52 en 48 procent in 2016). Nu steeds meer vliegtuigen en passagiersvluchten aan de grond moeten blijven, daalt ook de vrachtcapaciteit fors en zijn het drukke tijden voor vrachtmaatschappijen.

Omdat die capaciteit niet voldoende is zijn er ook al luchtvaartmaatschappijen die met hun passagiersvliegtuigen vrachtvluchten uitvoeren. Er kan dan minder vracht mee dan met een vrachtvliegtuig maar daardoor kan een deel van de verloren capaciteit terug herstelt worden.

Korean Air is bijvoorbeeld al een maatschappij die dat doet van en naar Seoul en ook Delta voert in de VS al zo’n vluchten uit. Ook Lufthansa en British Airways houden rekening met de mogelijkheid om zo’n vluchten uit te voeren.

Door de beperkte capaciteit, en omdat het inzetten van volvrachtvliegtuigen duur zijn, zijn de prijzen per kilogram op sommige belangrijke routes al minstens verdubbeld. Ook het transport van de goederen verloopt trager.

Het inzetten van passagiersvliegtuig is tevens een oplossing voor maatschappijen om hun vliegtuigen nog productief te kunnen inzetten en hun personeel te laten vliegen.