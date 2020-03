Skeyes verbiedt hobbyvluchten boven België tot 5 april

In lijn met de richtlijnen van de Belgische overheid in verband met het COVID-19-virus verbiedt ook het DGLV via Skeyes alle niet-essentiële vluchten boven België.

Sinds vanavond mogen er ook in het Belgisch luchtruim geen niet-essentiële vluchten door de kleinere luchtvaart meer worden uitgevoerd. Het gaat dan om onder andere hobbyvluchten, doopvluchten, introductievluchten, vlieglessen, enzovoort.

Uiteraard behoren medische vluchten, politievluchten, SAR-vluchten en staats-en militaire vluchten niet tot deze categorie. Het verbod blijft van kracht tot en met 5 april 13:00.