Brussels Airlines boekt verlies van 40,6 miljoen euro in 2019

Brussels Airlines heeft net zoals de Lufthansa Group vandaag haar financiële resultaten gepresenteerd. De maatschappij maakte in 2019 een verlies van 40,6 miljoen euro. Het verlies is voor een groot deel te wijten aan het faillissement van Thomas Cook en aan hogere brandstofkosten.

Voor het jaar 2019 moet Brussels Airlines een netteverlies noteren van 40,6 miljoen euro. Vorig jaar was er nog een nettowinst van 12,7 miljoen euro. De operationele winst, het resultaat voor belastingen en financiële kosten, ligt op -25,9 miljoen euro.

Het faillissement van Thomas Cook in het najaar heeft een grote invloed gehad op de financiële resultaten samen met de ATC-stakingen (-12 miljoen euro) alsook de brandstofprijzen (-14 miljoen euro) die vorig jaar zijn gestegen.

Het aantal vluchten steeg met 0,1 procent en het aantal passagiers met 1,7 procent tot 10,2 miljoen.

Brussels Airlines zit momenteel in het besparingsprogramma REBOOT waarbij de EBIT-marge tegen 2022 op 8 procent moet liggen. Dat wil zeggen dat voor elke 100 euro die de maatschappij uitgeeft, er 108 euro aan inkomsten moeten zijn. Wat de impact gaat zijn van de huidige crisis is momenteel nog moeilijk in te schatten.

“We hebben al heel wat crisissen meegemaakt in de geschiedenis van ons bedrijf, maar de huidige Coronavirus-crisis heeft een nooit eerder geziene impact op Brussels Airlines. Niet alleen op het vlak van annuleringen en binnenkomende boekingen, maar ook het no-show percentage nam snel toe en bedroeg meer dan 30% voor Europa en Noord-Amerika. Daarnaast waren we door de vele reisbeperkingen genoodzaakt ons aanbod voortdurend aan te passen, waardoor het voor ons helaas erg moeilijk was om onze passagiers de service te bieden die ze gewend zijn, ondanks de voorbeeldige ondersteuning en continue zorg van onze medewerkers voor onze passagiers”,” zegt CEO Dieter Vranckx.