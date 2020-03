Al helft minder vluchten in Europa dan normaal

Vandaag waren er (bijna) 50 procent minder vluchten in Europa dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is het laagste peil sinds de huidige crisis begon en het aantal vluchten zal nog fors naar beneden blijven gaan.

De lijn van het aantal vluchten in Europa blijft verder naar beneden duiken. Eurocontrol publiceert dagelijks cijfers en gisteren (17 maart) waren er al 43,8 procent minder vluchten dan dezelfde periode vorig jaar. Vandaag is de grens van 50 procent bereikt.

De cijfers zijn nog maar voorlopig, maar het lijkt erop dat er op 18 maart volgens Eurocontrol 13.800 vluchten plaatsvonden. Voor dezelfde periode vorig jaar ligt dat aantal rond de 27.000 vluchten per dag. Daardoor ligt het percentage van procentueel aantal vluchten minder dan normaal voor 18 maart al op zo’n 49-50 procent.

Grafiek verspreid door Eurocontrol voor de periode 10-17 maart 2020.

Het Europese luchtverkeer draait dus officieel nog maar op halve capaciteit en zal de komende dagen nog verder afnemen. Verschillende maatschappijen zullen deze week nog al hun operaties stilleggen (denk aan Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Malta,…). Ook Ryanair verwacht tegen volgende week haar ganse vloot aan de grond te hebben.