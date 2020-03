Deze maatschappijen blijven volgende week (voorlopig) naar Brussel vliegen

Nu morgenavond Brussels Airlines haar laatste vluchten uitvoert valt de connectiviteit met België voor een groot deel stil. Toch zijn er nog maatschappijen die volgende week vluchten zullen uitvoeren naar Brussel, al worden de frequenties wel gereduceerd. Hieronder een overzicht van de maatschappijen die momenteel nog vluchten hebben staan in hun reservatiesysteem naar Brussel voor volgende week. De frequentie varieert wel sterk en is dus bijna overal gereduceerd.

Omdat er continu veranderingen worden aangebracht in de reservatiesystemen en de situatie zo snel verandert, is het artikel na publicatie wellicht al gedateerd. Indien je reist kijk je je vluchten dus best zeker na bij de maatschappij. Onderstaande lijst is zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld, maar fouten of onvolledigheden kunnen altijd voorkomen.

Aegean: Athene



Aeroflot: Moskou Sheremetyevo



Aer Lingus: Dublin (meestal twee keer per dag)



Air Canada: Montréal



Alitalia: Rome FCO



ANA: Tokio Narita (niet meer dagelijks)



British Airways: Londen Heathrow



Cathay Pacific: Hong Kong



Croatia Airlines: Zagreb



Hainan: Peking (één vlucht volgende week)



easyJet: Basel, Bordeaux (zeer beperkt), Berlijn, Genève, Nice



Emirates: Dubai (minstens één vlucht per dag, momenteel twee per dag)



Ethiopian: Addis Abeba



Etihad: Abu Dhabi



Finnair: Helsinki



Iberia: Madrid



Icelandair: Reykjavik (zeer beperkt)



TUI fly: Nog vele bestemmingen gepland. Situatie kan uiteraard snel veranderen.



KLM: Amsterdam (momenteel één per dag)



Lufthansa: Frankfurt en München



Qatar Airways: Doha



Ryanair: verschillende Europese bestemmingen (de maatschappij waarschuwde al in de loop van volgende week haar activiteit naar (bijna) nul te brengen.)

SWISS: Zürich



Scandinavian Airlines: Oslo, Kopenhagen en Stockholm (Meestal nog één vlucht per dag naar alle bestemmingen.)



TAROM: Boekarest (zeer beperkt, nog maar twee vluchten deze maand)



THAI Airways: Bangkok



United: Newark (voorlopig nog dagelijks)



Vueling: Alicante, Barcelona, Malaga, Valencia (beperkt aanbod)