Luchthavens sluiten landingsbanen om vliegtuigen te parkeren

Voor luchthavens met een grote home carrier wordt het problematisch om alle vliegtuigen te parkeren. Enkele luchthavens zullen daarom landingsbanen sluiten om daar vliegtuigen te kunnen parkeren. De reductie in capaciteit van landingsbanen is niet erg nu het Europese vliegverkeer al met meer dan de helft is afgenomen.

Op de luchthaven van Kopenhagen is het vliegverkeer momenteel al met 70 procent afgenomen. SAS, dat haar hub in Kopenhagen heeft, voert nog slechts een beperkt aantal vluchten uit, vooral binnenin Scandinaviƫ en naar de belangrijkste Europese steden. Om haar vloot te parkeren gaat de luchthaven nu twee van haar drie landingsbanen sluiten. Enkel baan 22L/04R zal open blijven.

Ook de luchthaven Parijs CDG zal de helft van haar landingsbanen sluiten om zo de vloot van onder andere Air France daarop te kunnen parkeren. Het gaat om baan 26L en 26R. Dat zijn de twee zuidelijkste banen. Alle andere vluchten zullen dus op de twee noordelijke banen moeten opstijgen en landen.

Foto: Air France

Ook op Amsterdam Schiphol kampen ze mogelijkerwijze met parkeerproblemen. Bijna de ganse vloot van KLM moet daar geparkeerd worden alsook de vliegtuigen van maatschappijen zoals Corendon en Transavia. Een plan wordt momenteel nog uitgewerkt, mogelijk wordt er ook daar een landingsbaan buiten werking gesteld.