Lufthansa in gesprek met overheid over enkele miljarden euro

Lufthansa en de Duitse overheid zijn nog steeds in gesprek over financiële hulp voor de luchtvaartmaatschappij. Volgens Reuters gaat het om enkele miljarden euro en wordt er gekeken of de overheid een belang neemt in de maatschappij.

Lufthansa, dat meer dan 90 procent van haar vloot aan de grond heeft staan, is zoals andere Europese luchtvaartmaatschappijen in gesprek met haar nationale overheid. Volgens Reuters worden er momenteel mogelijke scenario’s besproken.

Het gaat om enkele miljarden euro die het bedrijf zou nodig hebben. Dat geld kan in verschillende vormen komen gaande van een lening tot een kapitaalinjectie waardoor de Duitse overheid ook aandelen krijgt van Lufthansa. Zowel Lufthansa als de Duitse overheid weigeren uiteraard specifieke commentaar te geven.

Duitsland staat ook klaar om Condor, dat door LOT Polish Airlines zou worden overgenomen, te redden indien die deal niet meer doorgaat.