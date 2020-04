Volvrachtverkeer in Europa daalt met meer dan 7 procent

Niet alleen het aantal passagiersvluchten is gedaald ten opzichte van vorig jaar, ook het aantal vrachtvluchten is volgens Eurocontrol met meer dan 7 procent gedaald. Er worden momenteel in Europa minder vluchten met vrachtvliegtuigen uitgevoerd dan vorig jaar.

Het volvrachtverkeer (vluchten die met vrachtvliegtuigen worden uitgevoerd) in Europa is momenteel ook licht gedaald. Terwijl er afgelopen dinsdag 985 vrachtvluchten waren, waren dat er op dezelfde dinsdag vorig jaar nog 1.062. Dat komt neer op een daling met 7,25 procent.

In die 985 vluchten zitten wel niet de vluchten die momenteel door passagierstoestellen worden uitgevoerd waar aan boord enkel maar vracht is geladen. De cijfers omvatten uiteraard enkel de vluchten die door een freighter worden uitgevoerd.

Grafiek door Eurocontrol.

Het aandeel van de vrachtvluchten vormt momenteel wel 22 procent van het totaal aantal vluchten in Europa. Vorig jaar was dat nog geen 4 procent. Dat komt omdat het passagiersverkeer is gedaald (en ook momenteel op dat cijfer blijft hangen) met 86 procent.