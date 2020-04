FOTO: Eerste KLM-toestel sinds 2000 geland in Sydney

Voor het eerst sinds het stopzetten van de vluchten in 2000 is er terug een KLM-vliegtuig geland op de luchthaven van Sydney. KLM heeft de opdracht gekregen om zo’n 2.000 Nederlanders vanuit Oceanië terug te vliegen naar Nederland.

Vanavond is de B777-200 PH-BQK van KLM geland op de luchthaven van Sydney. De Boeing was eergisteren in Amsterdam vertrokken en vloog naar Australië met een tussenstop in Kuala Lumpur. Morgen vertrekt het toestel terug richting Amsterdam met passagiers met opnieuw een tussenstop in Kuala Lumpur. Op 6 april komen die reizigers dan aan op Schiphol.

De KLM-route zal van 6 t.e.m. 10 april worden herhaald. Er zijn ook vluchten van Malaysia Airlines tussen Sydney en Kuala Lumpur waarbij KLM de passagiers dan vanuit Kuala Lumpur naar huis vliegt.